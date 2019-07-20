Синоптики сказали, коли в Україну прийде похолодання

Синоптики прогнозують на найближчі дні в Україні спеку, з вівторка очікується похолодання.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"В Україні, крім східних та більшості південних областей, місцями невеликий короткочасний дощ, вдень з грозою. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 25-30°, на півдні та Закарпатті до 33°", - йдеться у прогнозі на 21 липня.

22 липня вночі в західних областях, вдень в Україні, крім східних областей та Приазов'я, 23 липня вночі на Лівобережжі та у південній частині, вдень в більшості областей короткочасні дощі, грози.

Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз в окремих районах шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів близько 20°; вдень 22 липня 23-28°, на півдні та сході країни 30-34°, 23 липня зниження температури на 3-6°.

Читайте також: У Києві зафіксували перший температурний антирекорд літа 24-25 липня теж прогнозують місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 21-26°, на півдні до 28°. У Києві 21 липня мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°. По області вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

22-23 липня у столиці знову очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень 22 липня повсюди, 23 липня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 13-18°; вдень 22 липня 23-28°, 23 липня 20-25°.

24-25 липня у Києві місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.