У Харкові "замінували" 14 виборчих дільниць

У Київському районі Харкова невідомий повідомив про замінування 14 виборчих дільниць.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Повідомлення про закладення вибухівки в 14 виборчих дільницях, розташованих на вулицях Моісеївській, Пушкінській, Леси Сердюка, Тимурівців, Мінераловодській, Чкалова, провулку Студентському та Електроінструментальному, надійшла до поліції на спецлінію "102" 21 липня о 14:55", - йдеться у повідомленні.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.

На даний час проводиться огляд приміщень та прилеглої території.

Як повідомляі Укрінформ, у місті Торецьк Донецької області після перевірки інформація про замінування 14 виборчих дільниць не підтвердилася.