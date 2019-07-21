Поліція завернула автобуси з псевдожурналістами, що прямували на Донбас

У Донецьку область не впустили автобуси із псевдожурналістами, що їхали туди на "екскурсію" в день виборів до Верховної Ради України.

Про це повідомив під час брифінгу заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області Володимир Богоніс, передає кореспондент Укрінформу.

«Є в нас факт, коли в Донецькій області були затримані автобуси з журналістами. Всі хлопці такої спортивної зовнішності, з Київської області. Їхали на екскурсію в Донецьку область. Їх не пустили, розвернули, ми їх зустріли, провели через нашу область, передали в Полтавську, Полтавська передала в Київську, зараз вже хлопці доїжджають додому», - розповів Богоніс.

Він зазначив, що у двох із них були посвідчення журналістів. Поліцією встановлено, що таке видання існує, але чи належать власники посвідчень до нього, перевірити не вдалося, бо вказані телефони не відповідають.

Наразі, за словами Володимира Богоноса, у поліції прийнято 98 заяв, повідомлень та звернень громадян про порушення виборчого процесу. З них уже складено один адміністративний матеріал та внесено до ЄДРСР одне кримінальне провадження. Наразі поліція перевіряє ще одне повідомлення на ж/м Червоний Камінь міста Дніпра про можливий підкуп картоплею.