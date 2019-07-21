Поліція Харківщини зупинила шість автобусів з “тітушками”

Поліція Харківщини перевіряє мету візиту групи осіб, які прибули до Ізюмського району на шести автобусах, що мають державні знаки із київською, донецькою та харківською реєстрацією.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"Сьогодні вранці поліція Ізюмського району зафіксувала переміщення районом шести автобусів із пасажирами. Усі хлопці спортивного вигляду, кремезної статури", - йдеться у повідомленні.

Поліція Харківської області перевіряє автобуси / Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Зазначається, що під час перевірки громадяни відмовилися пояснювати поліції, з якою метою вони прибули із сусідніх регіонів до Харківщини.

На теперішній час автобуси залишили територію району та вирушили у напрямку Харкова.

Поліція контролює ситуацію та забезпечую громадський порядок у місті та області.