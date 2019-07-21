В Одесі за Ківалова “агітував” цілий автобус — ОПОРА викликала поліцію

В Одесі спостерігачі ОПОРИ зафіксували факт прямої агітації біля виборчої дільниці 511255 Приморського району - на борту автобуса біля ДВК була наклейка з написом «Ківалов за Одесу».

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі ОПОРИ в Одеській області.

"Спостерігачі помітили біля дільничної виборчої комісії №511255 припаркований мікроавтобус, на борту якого був наклеєний агітаційний напис «Ківалов за Одесу». На місце викликали поліцію, було складено адміністративний акт про порушення виборчого законодавства - від водія автобуса зажадали зняти агітаційний напис, що й було зроблено", - зазначили в ОПОРІ.

Координатор Громадянської мережі ОПОРА на парламентських виборах в Одеській області Анатолій Бойко вважає цей факт "грубим порушенням законодавства. Проте правоохоронцям належить з’ясувати, хто має понести за це відповідальність - політична сила чи власник агітаційного мікроавтобуса".

У свою чергу, голова ДВК №511255 Галина Чанешева пояснила, що це "провокація": їй невідомо, хто пригнав мікроавтобус і припаркував біля виборчої дільниці.