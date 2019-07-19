На Харківщині не зафіксували нових незаконних вирубок лісу

На Харківщині не зафіксували нових незаконних вирубок лісу

Укрінформ
За останні дні нових незаконних вирубок лісових насаджень на Харківщині не зафіксовано.

Про це сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, начальник ГУ Нацполіції у Харківській області генерал Валерій Сокуренко.

"Нових незаконних вирубок лісових насаджень за останні дні в регіоні не зафіксовано. Робота продовжується. У нас є два тижні, щоб зупинити діяльність "чорних" лісорубів. Цей строк у ході недавнього перебування на Харківщині встановив Президент України Володимир Зеленський. Питання поставлено так: лісники мають захищати ліс, а не перетворювати його на кубічні метри", - зазначив Сокуренко.

За його словами, в поліції є звернення, пов'язані з незаконною вирубкою лісів: "Усі повідомлення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Призначено відповідні експертизи, в тому числі, за участю спеціалістів-екологів".

Що стосується охорони директора державного лісгоспу "Жовтневий" Руслана Чагаровського, який отримував погрози від невідомих, то, сказав Сокуренко, охорона забезпечена, а "його родина на даний момент вивезена за межі Харкова".

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Як повідомляв Укрінформ, 17 липня Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Харківщину з обльоту на вертольоті території регіону й особисто переконався у масштабах незаконної вирубки дібров.

Незаконній вирубці лісів була присвячена нарада, скликана в Українському науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації імені Висоцького.

Президент також доручив поліції вирішити питання про забезпечення безпеки директора приміського лісгоспу "Жовтневий" Руслана Чагаровського, який оприлюднив з трибуни наради матеріали про обсяги вирубки столітніх дубів на території лісгоспу та незаконної діяльності "чорних" лісорубів, яких "кришують" представники відомств у Києві і Харкові.

У ніч на 17 липня невідомі підпалили гараж і автомобіль сім'ї Чагаровських у дворі багатоповерхового будинку в Харкові. Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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