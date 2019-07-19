Від палеоліту - до пам’яток козацької доби: Прибузька ОТГ робить ставку на туризм

Прибузька ОТГ одним з головних напрямків вибрала розвиток туристичної галузі

Прибузькій ОТГ Доманівського району Миколаївщини, можна сказати, пощастило. Адже тутешні села не тільки мають мальовничу природу, унікальні ландшафти, а й багату історію, яка своїм корінням сягає ще в часи палеоліту. Ця земля зберігає спогади про турків, які свого часу заполонили цю місцевість, та козаків, що жили тут кілька сторіч. На території громади знаходиться частина регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя» та національного природного парку «Бузький Гард». А ще - відомий на всю Україну та за її межами меморіальний комплекс жертвам Голокосту. Тут, біля села Богданівка, в часи Другої світової війни було розстріляно біля 60 тисяч євреїв.

Отож не дивно, що створюючи стратегію розвитку території, одним з головних її напрямків громада вибрала розвиток туристичної галузі.

Завдяки Миколаївському Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою» учасники семінару «Розвиток туризму на сільських територіях», який відбувся на базі ЦРМС, отримали можливість познайомитися з туристичними об’єктами Прибузької громади.

На велосипеді – у тутешню красу

«Зараз ми допомагаємо цій громаді розробляти стратегію розвитку, одним з напрямків якої є саме туризм. На її території знаходиться чимало історичних пам’яток. Тут мальовничікраєвиди, річка, кар’єри, є можливість як активного, так і відпочинкового туризму. Громада знаходиться недалеко від міст Южноукраїнська та Вознесенська, отож можна організовувати поїздки вихідного дня і таке інше», - розповідає радник з питань регіонального розвитку Миколаївського ЦРМС Микола Дурман.

Прибузька ОТГ створена у грудні 2017 року і об’єднує 13 населених пунктів, в яких проживаєпонад 5 тисяч людей. Бюджет громади становить близько 40 мільйонів на рік, з яких 15-16 млн вони заробляють самі. Але планують цю цифру збільшувати, бо мають для цього можливості, створені самою природою.

«Ми хочемо розвивати одразу кілька туристичних напрямків. У нас є об’єкти для промислового туризму – це кар’єри з виробництва граніту та щебеню, сільгосппідприємства, неподалік знаходиться Олександрівська ГЕС. Ми дотичні територією до РЛП «Гранітно-степове Побужжя» та НПП «Бузький Гард», з їхніми пам’ятками козацької доби, маємо мальовничі краєвиди, пляжі на березі Південного Бугу, отож можна створити рекреаційні зоний радувати відпочивальників. Крім того, тут було турецьке поселення в Ак -Мечеті, маємо залишки маєтку пана Мартиновського з парком, початку 19 століття, який хочемо реставрувати», - розповідає заступник голови Прибузької сільської ради з гуманітарних питань Олександр Гунівенко.

Саме він докладає чимало зусиль для того, щоб громада стала своєрідною місцевою туристичною Меккою. За його словами, зараз триває робота з організації велосипедного туристичного маршруту. Його довжина сягатиме понад 40 кілометрів і він триватимевпродовж трьох днів.

«У минулому році до нас вже приїздило 65 велосипедних туристів. Селяни з цікавістю їх зустріли. Ми поселили гостей в наметовому містечку на березі Південного Бугу, нагодували рибною юшкою і козацьким кулешем. Їм дуже сподобалися наші місця. Тому зараз ми співпрацюємо з Южноукраїнською асоціацією велосипедистів, щоб такий маршрут діяв на постійній основі. Паралельно розробляємо проєкт на отримання гранту від посольства СШАдля цієї мети. Сподіваюся, що у вересні-жовтні цього року проєкт буде запущений. Ми організуємо оренду велосипедів і створимо всі можливості для комфортної подорожі», - ділиться напрацюваннями Олександр.

Він каже, що маршрут розпочинатиметься від міста Южноукраїнська, потім через паромну переправу пролягатиме до Богданівки, де знаходиться пам’ятник жертвам Голокосту. Далі продовжиться відвідуванням розкопок у селі Анетівка, інших визначних місць Прибузької громади і сусідньої Олександрівської ОТГ.

Про панський маєток, турецьку фортецю і розкопки часів палеоліту

«Наші місця мають унікальну історію, вони пов’язані з турками, козацькою добою, визначними моментами Другої світової війни», - розповідає вчителька історії та правознавства Прибузької ЗОШ Майя Мервінська. Вона займається краєзнавством вже 30 років і має величезну базу напрацювань.

Вона каже, що у сусідньому селі ще у середині 16 століття турки збудували свою фортецю Ак-Мечеть, тут було засновано велике турецьке поселення, яке проіснувало понад 100 років. Місця оповиті цікавими легендами, у тому числі про сховані тут скарби. Отож, туристам буде що послухати.

Біля приміщення сільської ради у селі Прибузьке знаходиться напівзруйнований маєток пана Мартиновського, який, за свідченням краєзнавців, чимало зробив для розвитку тутешньої території. Маєток був побудований у 1802 році й господарі жили тут аж до революції 1917 року. Збереглися і залишки парку з унікальними деревами і кущами, який був розбитий понад 200 років тому.

«Ось там знаходиться льох, де взимку зберігали продукти, а влітку там була така температура, що можна було тримати морозиво. Його, до речі, для панських дітей дуже смачно готувала одна місцева бабуся. Вона робила таку його кількість, щоб й дітвора бідняків теж могла ним поласувати», - стверджує Майя Анатолівна.

За її словами, від маєтку ведуть кількасот метрові підземні ходи до місцевої церкви Іоана Богослова. «Коли ми були дітьми, то хлопці пробиралися туди і проходили цей шлях. Припускаємо, що це було зроблено для того, щоб у разі небезпеки потрапити до церкви йдзвонами попередити місцевих мешканців», - ділиться цікавими деталями краєзнавець.

Безумовно, цікавим об’єктом, який не можна оминути туристам, є село Анетівка. Його землі багаті археологічними пам’ятками і тут вже кілька десятиріч тривають розкопки.

“Ми проводимо розкопки пам’яток пізнього палеоліту Бакшалинського регіону. Ця земля багата на артефакти кам’яного віку, епохи бронзи і ще пізніших періодів. У цих місцях приблизно 19 тисяч років тому жили мисливці на бізонів, яких тут водилося дуже багато. Древні люди полювали на них за допомогою зброї, виготовленої з кременю, який тут же йдобували. За кількістю знахідок це найбільша пам’ятка тієї доби не лише в Україні, а у світі –понад 2 мільйонів», - ділиться враженнями науковий співробітник Одеського археологічного музею, керівник Анетівської археологічної експедиції Ігор Піструіл.

На його думку, потенціал тутешніх місць невичерпний. Бо тут є і пам’ятки раннього залізного віку, непогано представлено черняхівську культуру, є кургани, починаючи від палеоліту й завершуючи вже пізніми кочівниками. Чорні археологи тут знайшли вироби слов’янських часів, датовані 12-14 століттям нашої ери. І також є пізніші пам’ятки, вже епохи козацтва. Чого вартий, лишень, Бузький Гард, як опорний пункт війська Запорозького.

Словом, такою кількістю туроб’єктів, яка є на території Прибузької ОТГ, може похвалитися далеко не кожна громада не лише на Миколаївщині, а й в Україні. Місцевим залишається зробити все від них залежне, щоб не тільки радувати туристів та відпочивальників, а й предметно поповнювати бюджет громади за їхній рахунок. Адже, як відомо, галузь туризму стає вагомим стимулом для розвитку малого та середнього бізнесу. Схоже, що тут це добре розуміють.

«Зараз у нас немає ще розвиненої туристичної інфраструктури, місць, де ми могли б розмістити організовані групи людей, хіба що намети. До нас на вихідні приїздить до 100 автомобілів з відпочивальниками. Вони купаються, ловлять рибу, милуються тутешнімикраєвидами. Але ми розуміємо, що потрібен готель, об’єкти громадського харчування. Саме зараз ми над цим і працюємо», - запевнила заступниця сільського голови Олена Мартинова.

Що ж, побажаємо їм удачі!

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Алла Мірошниченко, МИКОЛАЇВ