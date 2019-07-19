У Коломиї відкрили ізолятор тимчасового тримання за європейськими стандартами

На Прикарпатті, у місті Коломия, відкрили ізолятор тимчасового тримання (ІТТ) за європейським стандартами. Усі камери на 3-х осіб облаштовані санвузлами, телевізорами і необхідними меблями.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

«У Коломиї, після ремонту, відкрили перший облаштований за європейськими стандартами ізолятор тимчасового тримання. В ізоляторі 8 камер, у кожній з яких можуть утримуватися від 1 до 3 осіб. Крім того, в ньому є медичний кабінет і кімната для побачень. Усі камери обладнано санвузлом, необхідними меблями та телевізором», - йдеться в повідомленні.

За інформацією, ізолятор тимчасового тримання розрахований на 18 осіб. В охоронній системі закладу використано сучасне технічне обладнання, яке дозволяє ефективно організувати цілодобове відеоспостереження, зв’язок і пожежну сигналізацію. Гаряче водопостачання та опалення камер забезпечує автономна котельня. Затриманих забезпечуватимуть триразовим харчуванням.

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Окрім того, працівникам нового ІТТ для роботи виділено службове авто Ford Transit.

Відомо, що Коломийський ізолятор тимчасового тримання вдалося відремонтувати завдяки співпраці поліції та місцевої влади в рамках програми профілактики злочинності.