Спека повертається в Україну: де і коли буде +33°

В Україні у четвер опади ймовірні лише у північних, Волинській та Рівненській областях, температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише вдень у північних, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 18°; вдень 20-25°, у південній частині, східних та Дніпропетровській областях 25-30°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у четвер у Києві без опадів, лише в другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°. На Київщині вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.

Згідно з прогнозом на 19-20 липня, в Україні вночі без опадів, вдень 19 липня в Карпатському регіоні, 20 липня в західних та місцями у центральних областях короткочасні дощі, грози. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 22-27°, на півдні, сході країни та Дніпропетровщині 25-30°; у Карпатах вночі 7-12°, вдень 13-18°.

На Київщині 19-20 липня без опадів. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 22-27°.

Синоптики прогнозують 21 липня в окремих районах невеликі короткочасні дощі, грози; 22 липня на Правобережжі грозові дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 24-30°, у південній частині країни, Кіровоградській та Дніпропетровській областях 27-33°.

У столичному регіоні 21 липня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; 22 липня вночі без опадів, вдень грозові дощі. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.