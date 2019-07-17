Двох дітей засипало піском у кар'єрі на Рівненщині

Двох дітей засипало піском у Сарненскому районі Рівненщини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в області.

«17 липня о 16:22 до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу села Ясногірка Сарненського району на території піщаного кар’єру стався зсув піску (глибина кар’єру близько 5 м), внаслідок чого було засипано двох дітей», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одну дитину, котру дістали місцеві жителі, направлено до лікарні, пошуки іншої дитини тривають.

До пошуків залучено місцеве населення та підрозділ ДСНС у складі 8 осіб, дві одиниці техніки.

Фото: rv.dsns.gov.ua