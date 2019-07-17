В цеху запорізького феросплавного заводу відбувся концерт симфонічного оркестру

На АТ "Запорiзький завод феросплавiв", у плавильному цеху №3, відбувся концерт Запорізького академiчного симфонiчного оркестру. Це подарунок до Дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Колись ми влаштовували святковий захід у концертному залі ім. Глінки. Під час святкової програми фоном демонстрували фільм, який ми знімали про наше підприємство. Коли я бачив кадри, на яких розливали метал, і при цьому чув звуки симфонічного оркестру, то подумав - а чому б не зробити навпаки? Чому б не запросити оркестр до нас на підприємство? Ідеєю поділився з керівництвом концертного залу. Мені сказали, що оркестр може грати при певних температурних показниках. Зробили замір і виявилось, що температура в цеху дозволяє реалізувати задум”, - прокоментував голова правління Запорізького феросплавного заводу Павло Кравченко.

Концерт Запорiзького академiчного симфонiчного оркестру на "Запорiзькому заводі феросплавiв" / Фото: Смольєнко Дмитро, Укрінформ

Музиканти зіграли відомі композиції на фоні розливання металу. Після концерту найкращим металургам та головному диригенту В'ячеславу Реді керівники підприємства подарували статуетки, які виготовили з нагоди свята.

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Запорізький завод феросплавів є одним з найбільших в Європі і світі не лише за обсягами виробництва, але і по номенклатурі сплавів, що випускаються. Доля підприємства у виробництві в Україні складає 30-35%, у світовому об'ємі феросплавів -1-2%.