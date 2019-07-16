“Повернення Жукова”: харківський суд узявся за перейменування проспекта

Харківський окружний адміністративний суд прийняв до розгляду позови щодо перейменування проспекта Григоренка в Харкові та відкрив провадження в двох адміністративних справах.

Про це повідомляє Український інститут національної пам’яті.

“Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі за адміністративним позовом”, - йдеться в ухвалах суду.

Сергій Рябенко, юрист Українського інституту нацпам'яті пояснив, що не існує механізму “повернення” старої назви вулиці, а назвати її так заново - заборонено Законом “Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій”.

Раніше Український інститут національної пам’яті виступив із вимогою до “Харківського міського голови Геннадія Кернеса не підписувати рішення міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на Жукова”.

Як повідомлялося, 19 червня міська рада Харкова перейменувала проспект Петра Григоренка в проспект маршала Жукова. За перейменування проголосували 59 депутатів.

У травні 2016 року голова Харківської ОДА Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м. Харкова" у рамках закону про "декомунізацію". Воно, зокрема, передбачало перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка.

Петро Григоренко – радянський генерал-майор і правозахисник. Він виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів, за що був розжалуваний у рядові в 1964 році.

Натомість, постать Георгія Жукова лишається неоднозначною в українській історії. Разом із титулом “маршала Перемоги” йому згадують українофобські вислови та дії, що призводили до даремних жертв з боку радянської армії у Другій світовій війні.