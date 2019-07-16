Суд у Харкові не змінив запобіжний захід киянам, підозрюваним у телефонному тероризмі

Харківський апеляційний суд залишив незмінним запобіжний захід двом киянам, підозрюваним у телефонному тероризмі та відпущеним з СІЗО під заставу в майже 1,5 млн грн для кожного.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у Харківському апеляційному суді.

"Суд відмовив в задоволенні апеляційних скарг прокурора та захисту на постанову слідчого судді Київського райсуду Харкова щодо зміни запобіжного заходу для двох киян - фахівців у сфері IT, які відправляли неправдиві телефонні повідомлення про замінування у місцях масового скупчення людей в Харкові", - зазначили у суді.

Прокурор, додали у суді, оскаржував визначення застави: "Захист, у свою чергу, оскаржував запобіжний захід, вважаючи підозру необґрунтованою".

"Суд залишив скарги без задоволення, тобто підозрювані, яких відпущено під заклад майже у 1,5 млн грн для кожного, чекатимуть суду поза СІЗО", - пояснили у суді.

Як повідомляв Укрінформ, 1 липня Київський райсуд Харкова обрав арешт для двох київських фахівців у сфері IT за підозрою в телефонному тероризмі - телефонному "мінуванні".

Розслід здійснюється за ст. 258, обох фахівців підозрюють у системному характері правопорушення та великій шкоді. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна, однак суд відпустив обох під заставу в майже 1,5 млн грн для кожного.