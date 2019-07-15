В Україні скрізь дощитиме, місцями град та шквали

В Україні у вівторок пройдуть короткочасні дощі та грози, місцями град та шквали, уночі температура 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 20-25°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі місцями, вдень повсюди короткочасні дощі, грози; в Приазов'ї та східних областях подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 20-25°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 9-14", - йдеться у повідомленні.

У Києві завтра вночі місцями, вдень повсюди короткочасний дощ. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°. На Київщині вночі місцями, вдень повсюди короткочасний дощ, подекуди гроза. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Згідно з прогнозом синоптиків, 17 липня вночі місцями, вдень повсюди короткочасні дощі, грози, лише у південній частині без істотних опадів; 18 липня без опадів, лише у північних, Волинській, Рівненській областях вдень короткочасні дощі. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 19°; вдень 20-25°, у південних і східних областях до 28°, 17 липня у більшості західних і Житомирській області 17-20; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

У столичному регіоні 17 липня вночі місцями, вдень повсюди короткочасні дощі, грози; 18 липня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

Синоптики 19 липня опадів не прогнозують, лише вдень у західних областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; 20 липня в Україні, крім сходу, короткочасні дощі, грози. Температура вночі 10-16°, вдень 20-26°; у південних та східних областях вночі 12-18°, вдень 24-30°.

На Київщині 19 липня переважно без опадів; 20 липня короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.