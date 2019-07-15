На Полтавщині лелеченя звільнили з пастки

На Полтавщині рятувальники звільнили пташеня, яке заплуталося в мотузці, що випадково опинилася в гнізді. На жаль, зламану лапу довелося ампутувати, зате його життя тепер у безпеці.

Про це Укрінформу повідомили в Кременчуцькому міськрайонному управлінні ДСНС.

Ввечері 14 липні на лінію «101» в Кременчуці зателефонували з села Запсілля, де в гнізді заплуталося пташеня. На садибі лелеки гніздяться понад три десятки літ - уподобали електричний стовп, який давно уже не виконує своєї функції і відрізаний від дротів. Цього року в гнізді з’явилося одне лелеченя. Господарі чекали, що ось-ось воно почне літати. Однак чомусь у нього це не виходило. Протягом двох днів люди спостерігали, як лелеченя зривається з насидженого місця, розправляє крила, а злетіти не може, наче щось його тримає за лапки. А коли пташеня, зачепившись одною лапкою, повисло на гнізді вниз головою, господар зателефонував рятувальникам.

Рятувальники добралися до лелечого гнізда з допомогою спеціальної триколінчатої драбини, і побачили, що ліва лапка пташеняти заплуталася в мотузці, яка, певне, потрапила в гніздо, коли його вили дорослі птахи. Вона так впилася у суглоб, що той переломився.

Рятувальники сорок хвилин розбирали гніздо, щоб не нашкодити бідоласі. У клініці ветеринарної медицини, куди доставили скаліченого птаха, йому ампутували нижню частину кінцівки. Звісно, що у вирій з батьками молодий бусел не полетить.

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«Порятованого птаха передали до одного приватного підприємства, де створені всі умови для утримання дикої фауни, - розповіла головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС у Полтавській області Ірина Сушко.

"Там у нього буде «товариш по нещастю» - лелека з перебитим крилом, який уже три роки мешкає на території декоративного парку. Поки наш «підліток» відходить від наркозу. А в майбутньому, сподіваємось, він навчиться літати й буде вести звичайне лелече життя. Ампутація лапки цьому не завадить, адже бузьки легко стоять на одній кінцівці і навіть сплять так", - додала Сушко.

Фото та відео Ірини Сушко