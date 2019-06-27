На озері біля вінницького парку народилися лебедята

Трое малят вилупилися ввечері 25 червня. Наразі пернате сімейство плаває у водоймі.

Про це пише Vinbazar.com.

Технік міського комунального підприємства “Вінницязеленбуд” В'ячеслав Афанасенко розповів, що до установи неодноразово надходили звернення громадян про необхідність регулювання рівня води на озері та встановлення навісу над парою лебедів.

"Ми не піднімали рівень води у водоймі, щоб не налякати самку, поки вона сиділа на яйцях. Зараз, коли пташенята вилупилися, ми одразу піднімемо рівень. Навісом птахів взагалі не накривають, в ньому просто немає необхідності", - зазначив В'ячеслав Афанасенко.

Сімейство лебедів пробуде в ставку до пізньої осені. Тоді їх разом з гніздом заберуть до вінницького зоопарку.

Лебеді на вінницькому озері / Фото: Олександр Лапін, Укрінформ