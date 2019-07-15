У Бахмуті працівники заводу «Вістек» вимагали погашення боргів із зарплати

У місті Бахмут на Донеччині відбулася масова акція протесту працівників трудового колективу ПрАТ «Машинобудівельний завод «Вістек», які вимагали виплати боргів із зарплати та зміни керівництва підприємства.

Про це повідомили в Бахмутській міській раді.

«15.07.2019 р. у м. Бахмут відбулася масова акція протесту працівників трудового колективу ПрАТ «Вістек» із висуненням низки вимог, що стосуються питань виплати заборгованості із заробітної плати та зміни керівництва підприємства», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що заборгованість по заробітній платі на цьому підприємстві виникла через значне падіння рівня реалізації продукції і на 1 травня 2019 року становила 2 млн 821 тис. грн. Протягом травня підприємством було виплачено в рахунок заборгованості по заробітній платі 2 млн 101,4 тис. грн від загальної суми боргу. Станом на 10 липня залишкова сума боргу з оплати праці становить 3 млн 915,4 тис. грн (заробітна плата за квітень–травень 2019).Чисельність працівників, яким своєчасно не виплачена заробітна плата, станом на 1 липня становить 554 особи.

На сьогодні люди занепокоєні тим, що заробітна плата, яка повинна була бути виплачена в строк 10 липня, досі не виплачена.

«Сьогодні зранку робітники підприємства зібралися біля центрального входу заводу з метою проведення бесіди з директором Дадашовим О.С., однак останній від бесіди відмовився, ніяких пояснень щодо термінів виплати боргу працівникам не надав», - повідомили в міськраді.

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За їхньою інформацією, ініціативна група робітників збирала підписи з вимогою до наглядової ради підприємства стосовно зміни діючого директора на іншого, який би був спроможним вивести підприємство з кризової ситуації.

З метою зменшення соціальної напруги, врегулювання розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин спеціалісти Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міськради вийшли на зустріч з представниками трудового колективу та надали консультації з питань проведення колективних зборів найманих працівників з чітко сформованими вимогами до керівництва підприємства та у подальшому створення примирної комісії згідно Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

ПрАТ «Машинобудівельний завод «Вістек» - найбільший в Україні виробник спеціальних високоміцних каліброваних ланцюгів, призначених для застосування в машинах і устаткуванні гірничої промисловості.