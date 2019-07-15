Енергетики повністю відновили електропостачання Кривого Рогу

У Кривому Розі енергетики повністю завершили роботу з ліквідації наслідків буревію. Світло повернули в будинки понад 52 тисяч абонентів.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК «Дніпровські електромережі».

«Обсяг пошкоджень був дійсно колосальним. Такого не пам’ятають навіть старожили. Аби швидше повернути світло в будинки городян, ми працювали в цілодобовому режимі. До середини минулого тижня в нас залишалися вже тільки точкові пошкодження. Зараз всі роботи з відновлення закінчені. І я дуже вдячний всім своїм колегам із сусідніх районів, які в цей складний період підставили своє плече і допомогли впоратися з надзвичайною ситуацією. Зараз всі наявні заявки від городян, за нашими даними, закриті. Якщо хтось залишився без уваги – дайте знати. І спасибі всім городянам за витримку і розуміння", – сказав директор Криворізьких міських електромереж Геннадій Вередін.

У ДТЕК «Дніпровські електромережі» відзначають, що місто вперше за свою історію зазнало настільки масштабних руйнувань через негоду. Для ліквідації наслідків стихії були задіяні аварійні бригади ДТЕК Дніпровські електромережі не тільки з Кривого Рогу, але з інших районів.

Щодня в місті працювали до 150 чоловік в складі 33 бригад енергетиків Криворізького, Нікопольського, Апостолівського, Широківського, Томаківського, П’ятихатського, Солонянського, Криничанського, Підгороднянського, Магдалинівського, Царичанського районів та міста Дніпро. Велику допомогу у відновленні електропостачання криворіжцям надали спеціалізовані бригади енергетиків ПАТ «Південний ГЗК», ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж».

Як повідомляв Укрінформ, 2 липня у Кривому Розі внаслідок негоди було знеструмлено декілька районів міста. Станом на 10 липня 933 адреси залишалося без електропостачання. У зв’язку з цим за останні декілька днів мешканці Кривого Рогу виходили на акції протесту з метою привернути увагу до цієї проблеми.

За фактом несвоєчасного відновлення постачання електроенергії поліція м. Кривий Ріг відкрила кримінальне провадження.