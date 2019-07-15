Кримінальної справи не буде: на водіїв із кортежу Зеленського склали адмінпротоколи

Водії управління державної охорони України, які були учасниками ДТП в Запорізькій області, відбулись адміністративними протоколами.

Кримінальна справа за фактом аварії відкриватись не буде через відсутність постраждалих.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила пресофіцер ГУНП в Запорізькій області Катерина Людвик.

“За фактом ДТП, яка мала місце 14 липня на автошляху Харків-Сімферополь за участі трьох автомобілів Volkswagen та колоною автобусів МАЗ, що перевозили дітей для оздоровлення до пансіонату, на водіїв легковиків поліцейськими було складено два адміністративних протоколи за ознаками ч.1 ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, - повідомила Людвик.

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Одному з водіїв автомобіля Volkswagen було надано медичну допомогу, після чого відпущено.

Як повідомлялося, напередодні у Запорізькій області між Василівкою та Мелітополем мікроавтобус Volkswagen Transporter, на якому особовий склад Управління державної охорони України повертався з відрядження до місця постійної дислокації у Києві, потрапив у ДТП з колоною автобусів, що перевозили дітей. Серед дітей постраждалих немає.