На Дніпропетровщині встановили рекорд з виконання петриківського розпису

Рекордом на наймасовіше виконання петриківського розпису майстрами на одній локації відзначило свій 247-й рік заснування селище Петриківка на Дніпропетровщині.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в пресслужбі Петриківської об’єднаної тергромади.

«Робота наших талановитих майстрів над встановленням рекорду України «Одночасне виконання петриківського розпису найбільшою кількістю майстрів у різних вікових категоріях на території громади» була виконана одночасно 126 майстрами», - зазначили у громаді.

Рекорд наймасовішого виконання петриківського розпису/Фото:sobitie.com.ua

З петриківських малюнків потім зробили барвисту святкову галерею, з якою й сфотографувались.

Попри те, що у селища не ювілейна дата, святкування було організовано широко: фестиваль вуличної їжі, ярмарок, дитячі розваги, кафетерії, майстер-класи з петриківського розпису для всіх охочих.

До речі, найдовший в Україні петриківський розпис розміщений на огорожі одного з підприємств у селищі Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області. Огорожу молочно-товарного комплексу "Петриківське молоко" студенти Олександрійського училища культури розмалювали в стилі петриківського розпису. Малюнок зайняв 55 прольотів паркану розміром 4х2, 5 м (всього 218 м). Рекорд зафіксовано 8 липня 2015 року. Ним було перевершено рекорд самих петриківських майстрів, які розмалювали раніше 120-метровий паркан у селищі.

Петриківський розпис завдовжки 133 метри прикрашає паркан колишньої дачі експрезидента Януковича, що під Маріуполем. Ідея прикрасити огорожу спала на думку бійцям батальйону «Азов».

Петриківський розпис занесено у список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.