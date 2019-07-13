Модульне містечко для переселенців у Харкові небезпечне для проживання

Технічний стан модульного містечка для переселенців, що поблизу аеропорту "Харків", небезпечний для проживання.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

"Модульне містечко відкрито в Харкові в січні 2015 року за підтримки уряду Німеччини. Об'єкт передбачався як тимчасове житло для переселенців із зони АТО, тому договір з жителями містечка підписувався всього на пів року. Пізніше сім'ї, які вирішили свої побутові проблеми, виїжджали, натомість в містечку селили нових жителів. Тим, кому нікуди було виїжджати, місто йшло назустріч і подовжувало договір", - зазначила заступник міського голови з питань охорони здоров'я та захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, всього з початку відкриття містечка через нього пройшло 800 осіб, сьогодні тут проживають 302 людини, серед яких - 130 дітей, 33 пенсіонери, 17 багатодітних сімей, а також люди з інвалідністю.

"Гарантія на німецькі конструкції закінчилася ще в липні 2017 року, і сьогодні технічний стан приміщень не тільки не придатний, але і небезпечний для проживання. Тому ми вважаємо своїм обов'язком пояснити мешканцям, що технічний стан містечка сьогодні не сприяє комфортному проживанню людей і викликає певні ризики, якщо ми в такому стані увійдемо в зиму", - додала Горбунова-Рубан.

Вона зазначила, що взимку на стінах модулів накопичується конденсат, оскільки забезпечити ці приміщення повноцінною вентиляцією не можливо: "Конденсат перетворюється в бурульки, а коли їх збиваєш, в приміщення надходить вода. З огляду на те, що там повністю електричне забезпечення, ця вода потрапляє на дроти, в містечку вже було замикання і загоряння бойлерів.".

"Місто робить спроби вирішити проблему. 30 серпня у більшості сімей закінчується дія договору на перебування у модулях. На виїзному засіданні відповідної комісії людям пояснили, що стан модулів викликає ризики. Керівництво міста запропонувало пенсіонерам, включаючи тих, у кого є сім'ї, переїхати у державний інтернатний заклад на території міста, де є всі необхідні умови: харчування, одяг, медичне обслуговування тощо. Досі ні від одного з мешканців містечка сигналу про переселення в інтернат немає. Люди з інвалідністю теж можуть оселитися в інтернатних установах, але наші пропозиції ніхто не прийняв, люди кажуть, що готові написати розписки та самостійно зробити ремонт, тільки дайте жити в модульному містечку. Але ми зобов'язані їх інформувати та мотивувати на прийняття рішення. Насильно виселяти людей з модульного містечка місто не буде", - підкреслила харківський чиновник.

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За її словами, подібна ситуація склалася і в модульному містечку в Запоріжжі, де фахівці також проводять технічну експертизу стану приміщень.

Поганий технічний стан містечка відзначив і директор КП "Харківспецбуд", яке обслуговує містечко, Богдан Долина: "Наші фахівці самостійно обстежили містечко, також ми запросили проєктну організацію, яка наступного тижня дасть технічний висновок про стан модулів. Але можу сказати, що подальша експлуатація цих металоконструкцій неможлива".

Фото: city.kharkov.ua