У Харкові протестували біля відновленого пам'ятника Жукову

Близько півсотні активісти вимагали прибрати відновлений пам'ятник Жукову, що на проспекті Григоренка у Немишлянському районі Харкова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Представники патріотичних громадських організацій, включаючи "Світанок", "Фрайкор", "Традиції і порядок", "Євромайдан Харків" зібралися на пікет біля відновленого 11 липня пам'ятника Жукову з плакатами: "Жуков - кат України", "ГПУ, СБУ, МВС - де ваша позиція?".

У Харкові протестували біля відновленого бюста Жукова/Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Пікет тривав понад півгодини, учасники скандували "Слава Україні - героям слава!", "Слава нації - смерть ворогам!".

Весь цей час позаду постаменту мовчки стояли кількадесят молодих людей у сонцезахисних окулярах, на вигляд - спортсмени. У них не було ні плакатів, ні інших розпізнавальних знаків, але вони явно вичікували розвитку подій. Пікетники не раз зверталися до них як до "тітушок Кернеса" й обіцяли, що валити пам'ятник не будуть, "хіба що його вночі вітер звалить".

Вичерпавши програму пікету активісти розійшлися. Біля пам'ятника залишились мешканці прилеглих будинків, які вступили один з одним в суперечку: одні висловлювалися за Жукова, інші - проти.

Молоді люди, які стояли позаду постаменту, не поспішали йти. На запитання кореспондента Укрінформу, чи не збираються вони чергувати тут уночі, відповіли: "Якщо треба буде, будемо чергувати".

У цілому під час пікету порядок біля пам'ятника і на ближніх алейках охороняли до двадцяти поліцейських. Інцидентів не було.

Як повідомляв Укрінформ, 11 липня в Харкові відновлено пам'ятник маршалу Жукову. Мер міста Геннадій Кернес дав коментар журналістам, підкресливши, що "погруддя маршала Перемоги Георгія Жукова відновлено за благодійні внески. Якщо його буде повалено нахабним і безцеремонним способом, обіцяю, ми його знову відновимо".

2 червня перед початком з'їзду партії Кернеса-Труханова "Довіряй справам" радикальні активисти звалили з постаменту погруддя маршала Жукова, що на проспекті Петра Григоренка у Немышлянском районі Харкова.

У той же день міський голова Кернес пообіцяв відновити пам'ятник.

За фактом знесення монумента були відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК.