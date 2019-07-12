У Кривому Розі "замінували" будинок батьків Зеленського - ЗМІ

У Кривому Розі до правоохоронців надійшло повідомлення про закладення вибухівки у лікарнях, дитячих садках, на вокзалі та у будинку батьків Президента Володимира Зеленського.

Як повідомив "Перший Криворізький", повідомлення про замінування надійшло на адресу СБУ у Києві ще близько 14:00.

"Невідомі повідомили про мінування лікарень, дитячих садів, будинку, в якому живуть батьки Володимира Зеленського, і вокзал "Кривий Ріг-Головний". Також невідомі повідомили, що бомба може бути закладена в пологових будинках і торгових центрах Кривого Рогу", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про можливе замінування об'єктів інфраструктури Кривого Рогу підтвердили правоохоронці.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський сьогодні перебуває з робочою поїздкою в Дніпропетровській області і відвідав рідне місто Кривий Ріг.