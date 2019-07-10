У Маріуполі "замінували" Академію поліції

У Маріуполі у зв'язку із повідомленням про мінування будівлі Академії поліції відбувається евакуація людей та перекриття дорожнього руху до приїзду вибухотехніків.

Про це повідомили в Патрульній поліції Донецької області.

«У зв'язку із повідомленням про замінування будівлі Академії поліції відбувається евакуація людей та перекриття дорожнього руху до приїзду вибухотехніків», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що перекриття руху організоване за наступними адресами: пр. Будівельників №145; пр. Нахімова №7 та пр Луніна №89.

Патрульна поліція звернулася до громадян з порозумінням поставитися до тимчасових незручностей та неухильно дотримуватися вимог поліцейських.

Правоохоронці нагадали, що це вже не перше повідомлення про мінування, жодне з попередніх повідомлень не підтвердилися, тому мешканців просять зберігати спокій та не піддаватися паніці.