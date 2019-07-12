Конотопом знову керує мер, який через суд повернув собі крісло

Відновлений судом на посаді мера Конотопа Артем Семеніхін у п’ятницю, 12 липня, повернувся на своє робоче місце.

Про це він повідомив у коментарі кореспондентові Укрінформу.

"Сьогодні у мене повноцінний робочий день. Проводжу наради. Даю розпорядження. Дивимося, що було зроблено за час моєї відсутності на посаді, проводимо інвентаризацію", - поінформував Семеніхін.

Він також запевнив, що має не лише рішення суду про його поновлення на посаді, а й відповідний виконавчий лист.

"Розповсюджується інформація, нібито я прийшов у міськраду за рішенням суду без виконавчого листа. Це не так, він у мене є на руках", - зазначив Семеніхін з приводу інформації про те, що секретар міськради Тетяна Сізон, яка з серпня минулого року виконувала обов'язки мера, звернулася в поліцію з приводу неправомірних дій Семеніхіна.

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Як повідомлялося, 28 серпня 2018 року на сесії Конотопської міськради під час відсутності Семеніхіна депутати проголосували за дострокове припинення його повноважень.

5 липня 2019 року Сумський окружний адміністративний суд відновив його на посаді мера. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня складання повного рішення.

Семеніхін обіймав посаду міського голови Конотопа з листопада 2015 року до 2018 року.

Нині балотується в народні депутати у виборчому окрузі № 160 самовисуванцем.

27 червня ц.р. близько 1-ї години ночі на Семеніхіна було скоєно напад. Його госпіталізували до Конотопської райлікарні, але згодом перевезли до Київського інституту нейрохірургії імені академіка Ромоданова.

Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 15/п.п. 8, 12 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство, вчинений за попередньою змовою групою осіб у зв'язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку) КК України.

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