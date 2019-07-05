Суд поновив на посаді мера Конотопа

Сумський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Конотопської міської ради про дострокове припинення повноважень міського голови Артема Семеніхіна.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Щойно Сумський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Конотопської міської ради про дострокове припинення повноважень міського голови Артема Семеніхіна. З цього моменту Артема поновлено на посаді", - йдеться у дописі.

Тягнибок привітав громаду Конотопа з торжеством справедливості.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 червня ц.р. близько 1-ї години ночі на Семеніхіна, члена партії "Свобода", було скоєно напад. Його вдарили по голові, після чого він втратив свідомість. Семеніхіна госпіталізували до Конотопської райлікарні, але згодом перевезли до Київського інституту нейрохірургії імені академіка Ромоданова.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 15/п.п. 8, 12 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб у зв'язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку) КК України.

Семеніхін обіймав посаду міського голови Конотопа з листопада 2015 року до 2018 року. До кінця каденції не допрацював. Після тривалого протистояння з депутатським корпусом ті висловили йому недовіру та усунули з посади.