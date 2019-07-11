Убивчі ревнощі

Запоріжанка, яку кілька днів тому хлопець підпалив, померла. Прокуратура перекваліфікувала справу

22-річна Анастасія Ковальова, яку облив бензином і підпалив її цивільний чоловік, померла у Запорізькій міській клінічній лікарні №5. Прокуратура перекваліфікувала справу з замаху на вбивство на "умисне вбивство з особливою жорстокістю".

“Кваліфікацію кримінального злочину змінено з замаху на вчинення умисного вбивства з особливою жорстокістю. (...) Обраний підозрюваному запобіжний захід залишається без змін", - повідомили в прес-службі Запорізької обласної прокуратури.

НП сталася 2 липня о 21:17 у Хортицькому районі Запоріжжя по вулиці Лахтінська. До лікарні дівчина поступила з опіками 85% тіла. За словами співмешканця, у такий спосіб він хотів "закріпити почуття" і "налякати" свою кохану.

Молоді люди посварилися і в якийсь момент 28-річний Віталій Чайковський взяв пляшку з бензином, яку купив на одній із заправок, облив дівчину і підпалив. За лічені секунди Настя спалахнула. Її намагалися загасити мешканці багатоповерхівок, які стали очевидцями трагедії. На місце виїхали медики.

Як розповів тоді голова незалежної профспілки працівників «швидкої допомоги» Анатолій Сидоренко, дівчину у вкрай важкому стані госпіталізували до 5-ї міськлікарні. Сам хлопець отримав незначні травми і госпіталізації не потребував.

Медики давали Насті на виживання добу. Але вона протрималася вісім.

Віталій Чайковський родом з Донецької області. Ніде не працював. Гроші на подарунки для Насті брав у своїх батьків. Молоді люди жили у Запоріжжі, зустрічалися близько півтора року.

“Він був дуже жорстокою людиною. Коли вони не сварилися, то він робив для неї все, але коли ревнував, то його вчинки і ставлення перекреслювали все хороше", - розповідає кума Насті Дар'я Кравченко.

Того вечора Віталій приревнував Настю і хотів налякати. На суді він плакав і запевняв: вбивати не планував.

«Не хотів підпалювати нікого, я хотів налякати, так скріпити стосунки. Вона стояла поряд зі мною. Дістав сигарету і прикурював. Ми спалахнули обоє. Зняв футболку, допомагав її гасити", - сказав на суді Віталій і додав, що "не тямив, що робив".

Суддя обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.

Мама Насті, Христина, записала звернення, в якому сказала, що її доньку треба везти за кордон.

“Допомогти в Україні Насті не можуть. Її треба везти в Бостон. Ми дізнавалися, у Бостоні лікування безкоштовне. Для перельоту потрібен спецборт. Потрібно 70 тисяч доларів. У мене немає таких грошей. Звертаюся до вас з проханням допомогти", - сказала Христина Ковальова.

Однак вже за кілька днів стало відомо, що бостонські медики оперують дітей до 18 років. А значить, для Насті потрібно шукати іншу клініку.

“Ми дізнавалися, готові взятися за лікування в Туреччині та Ізраїлі. Другий варіант дуже дорогий і, ймовірно, будемо зупинятися на Туреччині. Зараз Настюшу не можна перевозити, її стан дуже важкий. Їй зробили дві операції", - розповіла Дар'я Кравченко і додала, що під час другої у Насті зупинялося серце. Її "відкачали".

Вчора, 10 липня, Дар'я разом з друзями вийшли на площу Маяковського з плакатами і проханнями допомогти Насті. Вони щиро вірили, що їхню подругу можна врятувати.

“Ми закуповували для Настюши медичну шкіру. Вона потрібна для того, щоб не було зараження крові. Один день в реанімації – це близько 5000 гривень. Нам дуже потрібні донори. Кожен день по п'ять чоловік", - продовжувала Дар'я.

Гроші для Насті збирали у прямому сенсі "всім світом".

Площу Маяковського для мітингу друзі вибрали не випадково. Вчора там зустрічався з запорожцями музикант і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук.

Побачивши плакати з написом "Настя живи", "Врятуємо Настю" Вакарчук став розпитувати у запорожців, що сталося з дівчиною. Дар'ї Кравченко дали слово. З імпровізованої сцени дівчина розповіла історію своєї подруги.

Представники команди Вакарчука одразу ж зв'язалися зі столичними медиками. Ті зателефонували колегам із Запоріжжя. Обмінявшись інформацією, медики від прогнозів і гучних обіцянок утрималися.

Розповідаючи про Настю, друзі кажуть, що вона була волонтером і кілька років тому їздила в зону АТО, щоб підтримати наших хлопців.

"Вона була дуже світлою і життєрадісною людиною", - згадують її знайомі.

Рідні її хлопця в лікарню не приїжджали, ніякої допомоги не надавали.

Ввечері на каскаді фонтанів "Райдуга" відбувся концерт Вакарчука. Під час виступу йому повідомили, що Насті більше немає. Музикант присвятив дівчині пісню "Мить".

Ольга Звонарьова, Запоріжжя