Головному лісівнику Закарпаття вручили підозру

Начальнику обласного управління лісовим та мисливським господарством Закарпаття Валерію Мурзі вручили підозру у зловживанні службовим становищем.

Підозра стосується справи, відкритої обласною прокуратурою щодо незаконної рубки в 2016 році.

Про це стало відомо із заяви самого Мурги, розміщеній на офіційному сайті лісівничого відомства.

“Начальник Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Валерій Мурга зробив заяву щодо вручення йому підозри,” - йдеться в повідомленні.

Мурга заявив, що вірить в об'єктивність неупередженого розслідування та готовий сприяти розслідуванню всіх справ, в разі необхідності з'являтися до правоохоронних органі для допитів, проведення інших слідчих дій.

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Як повідомила в коментарі кореспонденту Укрінформу прессекретар Закарпатського ОУЛМГ Юлія Давидова, підозру Мурзі вручили слідчі Закарпатської обласної прокуратури. Вона стосується справи, порушеної на початку травня прокуратурою області проти заступників Мурги — щодо заподіяння шкоди державному бюджету на 2,6 млн через неправомірну діяльність в лісовому господарстві — а саме проведення незаконних рубок у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнозоологічного заказника загальнодержавного значення “Великодобронський” ДП “Ужгородський лісгосп” у 2016 році.