Всю Україну сьогодні заливатиме дощами

В Україні у четвер, 11 липня, утримається хмарна погода з проясненнями, вдень у більшості областей очікується невеликий дощ, місцями гроза, температура 17-22°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометценті.

"11 липня хмарна погода з проясненнями. У більшості областей невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура 17-22°, у південній частині 21-26°", - йдеться в повідомленні.

У Києві та області 11 липня вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у столиці вдень 18-20°; по області 17-22°.