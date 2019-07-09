Українцям прогнозують "нелітній" тиждень: дощі, грози та нічний холод

У середу короткочасний дощ, місцями гроза очікуються у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, а вночі і у південій частині, температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вночі також і у південій частині короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°; вдень 17-22°, на півдні, сході країни та Дніпропетровщині 23-26°", - йдеться у повідомленні.

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У Києві у середу очікується короткочасний дощ (вночі місцями), на Київщині також подекуди гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 11-13°, вдень близько 20°, у Київській області вночі 9-14°, вдень 17-22°.

Згідно з прогнозом, 11-12 липня вночі в Приазов'ї, вдень в Україні місцями короткочасні дощі, грози. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°; вдень 18-23°, на півдні країни 23-26°; у Карпатах вночі 3-8°, вдень 6-11°.

На Київщині 11-12 липня вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Синоптики 13 липня опадів не прогнозують, лише вдень у західних та північних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. 14 липня невеликі (в Карпатському регіоні, Вінницькій, Одеській областях помірні) короткочасні дощі, місцями грози; лише у східних областях та Приазов'ї без опадів. Температура вночі 7-13°, вдень 18-24°; на півдні та сході країни вночі 11-16°, вдень 21-26°.

У столичному регіоні 13 липня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ; 14 липня невеликі короткочасні дощі, вдень місцями грози. Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°.