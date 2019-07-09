ЮНІСЕФ передала Донеччині МАЗи для ремонту водоводів

«Так, Селидівське і Торецьке виробничі управління водопровідно-каналізаційного господарства отримали від Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) автомобілі МАЗ. Ця техніка буде використовуватися під час усунення аварій на водопровідних мережах, заміні водоводів», - зазначили в компанії.

Там додали, що автомобілі оснащені дизель-генераторами, помпами, зварювальними апаратами.

Завдяки отриманій техніці підрозділи комунальної компанії зможуть оперативніше виконувати аварійні та планові роботи на водопровідних мережах.

Фото: www.voda.dn.ua