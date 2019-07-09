В Україні сьогодні очікується 18-27°, у деяких областях - дощі й грози

Сьогодні, 9 липня, в західних та місцями північних областях передбачаються короткочасні дощі, грози, на решті території - без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі. "9 липня мінлива хмарність. У західних та місцями північних областях короткочасні дощі, грози, на решті території - без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура 18-23°, у південних та східних областях 22-27°", - зазначається у повідомленні. Читайте також: Рятувальники попереджають про підвищення рівня води у річках У Києві мінлива хмарність. Температура 20-22°. У Київській області місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура 18-23°.