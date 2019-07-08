У Кривому Розі перекрили дороги - 2000 осель майже тиждень без світла

«Люди перекрили кілька проїжджих доріг і не дають рухатися транспорту. Електрики в їх будинках немає вже тиждень», - пояснюється на відео, що викладено в групі.

Як розповів в.о. начальника Криворізьких електромереж Павло Северенчук на прес-конференції щодо ліквідації наслідків буревію в Кривому Розі, станом на 8 липня без світла залишаються більше 2 тисяч абонентів. Для повної ліквідації наслідків буревію, за його словами, знадобиться ще мінімум один тиждень.

Северенчук повідомив, що за останню добу подали напругу 654 абонентам. До 412 будинків повернули світло. Без електроенергії залишається 2 089 осель. Він розповів, що на підприємство за останні дні надійшло близько 14 500 заявок. Стільки ж мешканців зверталися за весь 2018 рік.

Зараз проходять найскладніші роботи там, де немає доступу до електромереж через повалені дерева. На даний момент працює 32 бригади фахівців як міських, так і обласних. У тому числі - п'ять бригад рятувальників, які допомагають з розчищенням вулиць від дерев.

Тож криворіжців просять набратися терпіння.

Читайте також: У Кривому Розі енергетики повернули світло в 30 тисяч будинків і квартир

Як повідомляв Укрінформ, у Кривому Розі буревій, що пройшов увечері 2 липня, повалив сотні дерев та конструкцій. Зокрема, буря зруйнувала дахи понад 37 будинків, у тому числі Будинок культури ПівдГЗК. До поліції надійшло близько 76 звернень про пошкодження автомобілів внаслідок падіння дерев та стовпів. Без світла тоді залишилися понад 30 тисяч абонентів.

Фото: www.facebook.com/Кривой Рог без цензуры