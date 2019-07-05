У Кривому Розі енергетики повернули світло в 30 тисяч будинків і квартир

У Кривому Розі енергетики продовжують ліквідовувати наслідки негоди.

З вечора 2 липня, коли почали вирувати вітер і гроза, всі аварійні бригади були переведені в режим підвищеної готовності.

Про це повідомляє сайт ДТЕК Дніпровські електромережі.

"На даний момент світло повернули практично в 30 000 будинків і квартир міста. Все ще без електропостачання - близько 6 200 абонентів. У місті цілодобово працює 28 бригад електриків ДТЕК Дніпровські електромережі - як місцеві, так і з сусідніх РЕМ. На вихідних до них приєднається ще 9 бригад ", - йдеться в повідомленні.

Енергетики зазначають, що точок ушкоджень занадто багато. Тільки в Кривому Розі з ладу вийшло 146 трансформаторних підстанцій та 11 високовольтних ліній. Вітер і повалені дерева обірвали дроти, завалили електроопори. Постраждали практично всі райони міста.

Для координації роботи великої кількості бригад, що працюють по всьому Кривому Рогу, диспетчерський центр посилили ще двома диспетчерами. Зараз роботи ведуться в Покровському, Тернівському, Інгулецькому, Долгінцевському, Центральному Міському та Дзержинському районах міста. Жителів, які дотепер залишаються без світла, енергетики просять поставитися з розумінням до ситуації, що склалася.

«Спочатку ми піднімаємо високовольтні лінії. Після чого - відновлюємо лінії низької напруги. Відновлювальні роботи ведуться в найбільш оперативному режимі. Але роботи ще дуже багато. Для розуміння масштабності: за три останні дні ми отримали 14 500 аварійних заявок - майже стільки ж, скільки за весь 2018 рік. Максимально відновити електропостачання плануємо протягом вихідних. Однак точково роботи будуть вестися ще весь наступний тиждень », - сказав директор Криворізьких міських електромереж Геннадій Вередін.

Всього по Дніпропетровській області в результаті негоди увечері 2 липня було знеструмлено 259 населених пунктів. Всі їх вдалося повністю підключити до вечора 4 липня, крім Кривого Рогу, де погода завдала найбільшої шкоди міській інфраструктурі.