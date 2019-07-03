Негода залишила без світла більше п’яти тисяч споживачів на Луганщині

Учорашня негода стала причиною повного знеструмлення 17 населених пунктів у Луганській області, ще 10 знеструмлені частково.

Таку інформацію оприлюднила пресслужба ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання».

«Пориви вітру ламали дерева та опори, спричиняючи обриви та аварії на лініях електропередач. Без електропостачання залишились села Андріївка, Никонорівка - Сватівського району; Трьохізбенка, Оріхово-Донецьке, Калаус, Кряківка, Михайлівка, Войтове – Щастинського району; Герасимівка, Герасківка, Рудівка – Біловодського району; Конопланівка, Дем’янівка – Новопсковського району», - йдеться в повідомленні прес-служби ЛЕО.

Ще 10 населених пунктів залишились без світла частково: Петропавлівка, Нижня Дуванка – Сватівського району; Терновка – Біловодського району; Лиман, Чмирівка, Проїждже – Старобільського району; Бунчуківка – Новопсковського району; Петропавлівка – Щастинського району.

Читайте також: Буревій у Кривому Розі повалив сотні дерев і пошкодив дахи

Найбільше постраждали Старобільський та Щастинський райони. Зачепила стихія і Сватівський, Біловодський та Новопсковський райони. Поодинокі вимкнення зафіксовані на території всієї області.

Енергетики приступили до роботи, бригади працюють у посиленому режимі. Оперативно-виробничі бригади дісталися до місць аварій та приступили до виявлення пошкоджень й оперативного усунення вимкнень.

Як раніше повідомляв Укрінформ, за даними ДСНС України, станом на 7 год. 3 липня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер, дощ, град) залишаються знеструмленими 525 населених пунктів у 13 областях, зокрема у Луганській – 14.