В Ужгороді "замінували" держустанови, дитсадки та лікарні

Управління ДСНС на Закарпатті отримало повідомлення на електронну пошту про замінування в Ужгороді всіх держустанов та відомств, медзакладів та дитсадків.

Про це інформують в Ужгородській міськраді. “Відділ цивільного захисту Ужгородської міської ради повідомляє, що Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області отримало повідомлення на електронну пошту про замінування в Ужгороді всіх державних установ та відомств, медичних закладів та дитячих садків” - йдеться в повідомленні. Читайте також: В Україні «мінують» уже не божевільні, а диверсанти? З якою метою? В мерії просять зберігати спокій, в установах працюють відповідні служби.