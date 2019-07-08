В Ужгороді

В Ужгороді "замінували" держустанови, дитсадки та лікарні

Укрінформ
Управління ДСНС на Закарпатті отримало повідомлення на електронну пошту про замінування в Ужгороді всіх держустанов та відомств, медзакладів та дитсадків.

Про це інформують в Ужгородській міськраді.

“Відділ цивільного захисту Ужгородської міської ради повідомляє, що Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області отримало повідомлення на електронну пошту про замінування в Ужгороді всіх державних установ та відомств, медичних закладів та дитячих садків” - йдеться в повідомленні.

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В мерії просять зберігати спокій, в установах працюють відповідні служби.

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