В Ужгороді "замінували" держустанови, дитсадки та лікарні
Укрінформ
Управління ДСНС на Закарпатті отримало повідомлення на електронну пошту про замінування в Ужгороді всіх держустанов та відомств, медзакладів та дитсадків.
Про це інформують в Ужгородській міськраді.
“Відділ цивільного захисту Ужгородської міської ради повідомляє, що Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області отримало повідомлення на електронну пошту про замінування в Ужгороді всіх державних установ та відомств, медичних закладів та дитячих садків” - йдеться в повідомленні.
В мерії просять зберігати спокій, в установах працюють відповідні служби.