На EdCamp флешмоб учителів установив рекорд
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Укрінформ
Увечері першого дня національної (не)конференції EdCamp у Харкові відбулися дві яскраві події.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Учителі, які беруть участь в EdCamp, установили рекорд, створивши величезний напис-хештег #ВЧИТЕЛЮЙ на площі Конституції.Учасники EdCamp провели флешмоб / Фото: В`ячеслав Мадієвський, Укрінформ
Окрім того, вони провели акцію «Учительство – дітям: книжки про супергероїв і супергероїнь» для дітей, котрі навчаються в школах при лікарнях.
Як повідомляв Укрінформ, у Харкові відбувається П’ята національна вчительська (не)конференція EdCamp Ukraine 2019, яка зібрала близько тисячі освітян та експертів з суміжних галузей.