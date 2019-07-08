На EdCamp флешмоб учителів установив рекорд

Увечері першого дня національної (не)конференції EdCamp у Харкові відбулися дві яскраві події.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учителі, які беруть участь в EdCamp, установили рекорд, створивши величезний напис-хештег #ВЧИТЕЛЮЙ на площі Конституції.

Учасники EdCamp провели флешмоб / Фото: В`ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Окрім того, вони провели акцію «Учительство – дітям: книжки про супергероїв і супергероїнь» для дітей, котрі навчаються в школах при лікарнях.

Як повідомляв Укрінформ, у Харкові відбувається П’ята національна вчительська (не)конференція EdCamp Ukraine 2019, яка зібрала близько тисячі освітян та експертів з суміжних галузей.