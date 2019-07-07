У Запоріжжі від машини відлетіло колесо і збило велосипедиста
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Укрінформ
У Запоріжжі в УАЗа Нацгвардії на ходу відлетіло колесо і збило велосипедиста, який виявився відомим мандрівником.
Відео інциденту опубліковано в Instagram у пабліку its_zp.
На Набережній у Запоріжжі в УАЗа Нацгвардії просто під час руху відлетіло колесо, яке травмувало велосипедиста.
Як зазначається, постраждалим виявився відомий мандрівник Володимир Супруненко, який об'їхав на велосипеді весь світ.
Медики, котрі прибули на місце пригоди, забрали Володимира Супруненка до лікарні.