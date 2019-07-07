У Запоріжжі від машини відлетіло колесо і збило велосипедиста

У Запоріжжі в УАЗа Нацгвардії на ходу відлетіло колесо і збило велосипедиста, який виявився відомим мандрівником.

Відео інциденту опубліковано в Instagram у пабліку its_zp.

На Набережній у Запоріжжі в УАЗа Нацгвардії просто під час руху відлетіло колесо, яке травмувало велосипедиста.

Як зазначається, постраждалим виявився відомий мандрівник Володимир Супруненко, який об'їхав на велосипеді весь світ.

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Медики, котрі прибули на місце пригоди, забрали Володимира Супруненка до лікарні.