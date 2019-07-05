На полонині Боржава створять регіональний ландшафтний парк

Т.в.о. голови Закарпатської ОДА Іван Дуран направив на розгляд Закарпатської обласної ради розпорядження про створення та оголошення об'єкту природньо-заповідного фонду місцевого значення Регіональний ландшафтний парк "Полонина Боржава".

Про це повідомив Віталій Грегор, представник робочої групи по захисту полонини Боржава на своїй сторінці у Facebook.

“Т.в.о. голови Закарпатської ОДА Закарпаття Іван Дуран сьогодні направив на розгляд Закарпатської обласної ради розпорядження про створення та оголошення об'єкту природно-заповідного фонду місцевого значення Регіональний ландшафтний парк "Полонина Боржава". Це надасть особливий охоронний статус даній території і убезпечить її від будь-якого будівництва. Таке рішення було прийнято за наслідками засідань робочої групи із захисту полонини Боржава з числа представників громадськості, структурних підрозділів ОДА та науковців біологічного факультету УжНУ, який і є розробником даного суспільно необхідного проєкту”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, даний об'єкт ПЗФ буде створений у межах Воловецького, Міжгірського, Свалявського та Іршавського районів.

Також Грегор повідомляє про ще одне розпорядження т.в.о. голови ОДА Дурана - про визнання документації щодо забудови вітряками полонини Боржави такими, що суперечать законодавству.

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Полонина Боржава – унікальна природоохоронна територія, частина Смарагдової мережі (реєстровий номер UA0000263). Флора і фауна хребта налічує десятки червонокнижних видів рослин і тварин, а через сам хребет проходять міжнародні міграційні шляхи птахів і кажанів. Існує проект забудови полонини 34-ма вітряками висотою 180 м. Проект інвестують турки.

Фото: tourinform