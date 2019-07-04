Військова прокуратура розглядає три версії падіння літака на Харківщині

Військова прокуратура розглядає три версії падіння літака на Харківщині

Укрінформ
Військова прокуратура Харківського гарнізону розпочала розслідування за фактом падіння навчального реактивного літака 2 липня в Дворічанському районі Харківської області.

Коментар журналістам дав перший заступник військового прокурора Харківського гарнізону Владислав Зубко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Розслідування падіння реактивного літака Л-39 під час навчального польоту проводиться за статтею КК України, пов'язаною з порушенням правил польотів або підготовки до них. Поки що розглядаються три версії падіння літака: технічна несправність апарата, відмова двигуна і помилка пілота", - зазначив Зубко.

За його словами, на місці, де впав літак, працює спеціальна комісія. Всі обставини аварії встановлюються. Проводяться експертизи.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 липня в Дворічанському районі Харківської області під час навчального польоту впав літак Л-39. Пілот катапультувався і самостійно вийшов на зв'язок. Його госпіталізовано в стресовому стані до військового госпіталю в Харкові. Станом на сьогодні курсанта виписали.

Пілот - курсант 3 курсу Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба. У нього вже був досвід самостійних польотів, починаючи з 2 курсу - понад 80 годин загального нальоту, в тому числі на реактивному літаку.

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