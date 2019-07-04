Військова прокуратура розглядає три версії падіння літака на Харківщині

Військова прокуратура Харківського гарнізону розпочала розслідування за фактом падіння навчального реактивного літака 2 липня в Дворічанському районі Харківської області.

Коментар журналістам дав перший заступник військового прокурора Харківського гарнізону Владислав Зубко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Розслідування падіння реактивного літака Л-39 під час навчального польоту проводиться за статтею КК України, пов'язаною з порушенням правил польотів або підготовки до них. Поки що розглядаються три версії падіння літака: технічна несправність апарата, відмова двигуна і помилка пілота", - зазначив Зубко.

За його словами, на місці, де впав літак, працює спеціальна комісія. Всі обставини аварії встановлюються. Проводяться експертизи.

Як повідомляв Укрінформ, 2 липня в Дворічанському районі Харківської області під час навчального польоту впав літак Л-39. Пілот катапультувався і самостійно вийшов на зв'язок. Його госпіталізовано в стресовому стані до військового госпіталю в Харкові. Станом на сьогодні курсанта виписали.

Пілот - курсант 3 курсу Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба. У нього вже був досвід самостійних польотів, починаючи з 2 курсу - понад 80 годин загального нальоту, в тому числі на реактивному літаку.