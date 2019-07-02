Падіння літака в Чугуєві: пілот вийшов на зв'язок

"Курсант 3 курсу виконував черговий самостійний навчально-тренувальний політ на навчальному літаку Л-39. Надзвичайна подія сталася близько 16:00 через виникнення позаштатної ситуації. Пілот повідомив про проблему керівництву польотів, було прийнято рішення про катапультування. Після катапультування і приземлення курсант самостійно вийшов на зв'язок і повідомив, що стан його здоров'я задовільний", - зазначили в університеті.

За курсантом, додали в університеті, екстрено виїхала група пошуковців.

"Літак впав у поле. Завдяки впевненим діям керівника польотів і вмілим діям курсанта жертв і потерпілих немає", - підкреслили в університеті.

За фактом того, що сталося, у ВНЗ створено спеціальну комісію: причини аварії будуть встановлені.

Водночас, розповіли кореспондентові Укрінформу у відділі комунікації ГУ Нацполіціі у Харківській області, літак після падіння загорівся.

"На місце виїхали працівники Дворічанського райвідділу поліції та співробітники ДСНС. За попередніми даними, падіння літака сталося через відмову двигуна", - сказали у відділі.

Інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дворічанського відділення поліції. Зараз триває огляд місця події. Уточнюються всі обставини.

Як повідомляв раніше Укрінформ з посиланням на "Український мілітарної портал", за попередньою інформацією, на літаку Л-39 з бортовим номером 08 відмовив двигун. Літак Л-39 зі складу 203-ї навчальної авіаційної бригади проходив капітальний ремонт на ДП "Чугуївський авіаційний ремонтний завод" і в березні 2014 року переданий у частину.

Реактивний літак Л-39 впав на території Чугуївського військового аеродрому під час навчальних польотів 2 липня. Факт падіння підтвердила військова прокуратура.