На Харківщині впав навчальний літак — ЗМІ

У Чугуєві на Харківщині під час виконання практичних польотів курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба впав навчально-тренувальний літак L-39.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Курсант, який виконував навчальний політ, встиг катапультуватися. Його пошуки тривають.

За попередньою інформацією, на літаку L-39 з бортовим номером 08 відмовив двигун.

Зазначається, що цей L-39 зі складу 203-ї навчальної авіаційної бригади проходив капітальний ремонт на державному підприємстві "Чугуївський авіаційний ремонтний завод" та в березні 2014-го року був переданий до частини.