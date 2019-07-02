На Харківщині впав навчальний літак — ЗМІ
Укрінформ
У Чугуєві на Харківщині під час виконання практичних польотів курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба впав навчально-тренувальний літак L-39.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Курсант, який виконував навчальний політ, встиг катапультуватися. Його пошуки тривають.
За попередньою інформацією, на літаку L-39 з бортовим номером 08 відмовив двигун.
Зазначається, що цей L-39 зі складу 203-ї навчальної авіаційної бригади проходив капітальний ремонт на державному підприємстві "Чугуївський авіаційний ремонтний завод" та в березні 2014-го року був переданий до частини.