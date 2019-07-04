Туристична поліція патрулює курорти Донеччини
Туристична поліція Донеччини посилює безпеку в курортних районах / Фото: police.dn.ua
«Поліція Донеччини посилює безпеку в курортних районах. На патрулювання узбережжя Азовського моря вийшли додаткові наряди туристичної поліції... З 1 червня у Маріуполі та Мангушському районі на півдні області та в Слов’янському і Лиманському районах на півночі працює туристична поліція», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що завдання поліцейських – забезпечити спокійний відпочинок громадян та запобігти злочинам. Так, найчастіше громадяни звертаються до патрулів з приводу крадіжок на пляжах. Вже з початку туристичного сезону у Маріуполі було скоєно 13 таких злочинів. Основною здобиччю зловмисників стали мобільні телефони та особисті речі відпочивальників, які вони залишали на березі. За усіма фактами розпочато досудове розслідування.
За словами заступника начальника управління превентивної діяльності поліції Донеччини Олександра Віт, у зв’язку з цим були змінені маршрути патрулювання, задіяні додаткові наряди. Наразі у прибережній зоні Маріуполя на охорону громадського порядку щодня заступають 8 піших нарядів, 3 вело- і 2 мотопатрулі, а також кінна поліція та морський патруль. Загалом про безпеку громадян в місцях відпочинку на Донеччині піклуються понад 40 правоохоронців.
Патрульні відзначили, що із запуском туристичної поліції кількість крадіжок у місцях відпочинку знизилася вдвічі.