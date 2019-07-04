Туристична поліція патрулює курорти Донеччини

Туристична поліція Донеччини посилює безпеку в курортних районах / Фото: police.dn.ua

«Поліція Донеччини посилює безпеку в курортних районах. На патрулювання узбережжя Азовського моря вийшли додаткові наряди туристичної поліції... З 1 червня у Маріуполі та Мангушському районі на півдні області та в Слов’янському і Лиманському районах на півночі працює туристична поліція», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдання поліцейських – забезпечити спокійний відпочинок громадян та запобігти злочинам. Так, найчастіше громадяни звертаються до патрулів з приводу крадіжок на пляжах. Вже з початку туристичного сезону у Маріуполі було скоєно 13 таких злочинів. Основною здобиччю зловмисників стали мобільні телефони та особисті речі відпочивальників, які вони залишали на березі. За усіма фактами розпочато досудове розслідування.

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За словами заступника начальника управління превентивної діяльності поліції Донеччини Олександра Віт, у зв’язку з цим були змінені маршрути патрулювання, задіяні додаткові наряди. Наразі у прибережній зоні Маріуполя на охорону громадського порядку щодня заступають 8 піших нарядів, 3 вело- і 2 мотопатрулі, а також кінна поліція та морський патруль. Загалом про безпеку громадян в місцях відпочинку на Донеччині піклуються понад 40 правоохоронців.

Патрульні відзначили, що із запуском туристичної поліції кількість крадіжок у місцях відпочинку знизилася вдвічі.