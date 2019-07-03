Жителі Житомирщини заборгували за тепло і гарячу воду понад 200 мільйонів

Борги жителів Житомирщини за централізоване теплопостачання і гарячу воду становить 218,1 млн грн.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у Головному управлінні статистики у Житомирській області.

"На кінець травня заборгованість населення за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 218,1 млн грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 71,2 млн грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 48,8 млн грн, за вивезення побутових відходів – 13,5 млн грн", - розповіли в управлінні.

Водночас жителі області у травні сплатили за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 325,5 млн грн.

За 5 місяців із населенням укладено 588 договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на понад 3,3 млн грн.