На Запоріжжі підприємства заборгували своїм працівникам понад 94 мільйони

Підприємства Запорізької області накопичили 94,7 млн гривень боргів перед своїми працівниками.

Про це журналістам сказали у Головному управлінні статистики у Запорізькій області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сума невиплаченої заробітної плати на 1 червня 2019 р. становила 94,7 млн грн, у тому числі на економічно активних підприємствах – 37,7 млн грн. Вчасно не отримали заробітну плату 3,1 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по 12164 грн кожен”, - зазначили у відомстві.

Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах в травні цього року становила 353,5 тисяч людей. Розмір середньої заробітної плати одного штатного працівника- 10268 грн, що в 1,5 разу менше максимального показника по країні (м. Київ) та на 31,3% більше мінімального (Чернівецька область).

Що стосується міста Запоріжжя, то вчасно не отримали зарплату 1,7 тисяч працівників економічно активних підприємств.

Роботодавці у середньому винні 15412 гривень кожному своєму співробітнику.