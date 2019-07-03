На Запоріжжі підприємства заборгували своїм працівникам понад 94 мільйони

На Запоріжжі підприємства заборгували своїм працівникам понад 94 мільйони

Укрінформ
Підприємства Запорізької області накопичили 94,7 млн гривень боргів перед своїми працівниками.

Про це журналістам сказали у Головному управлінні статистики у Запорізькій області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сума невиплаченої заробітної плати на 1 червня 2019 р. становила 94,7 млн грн, у тому числі на економічно активних підприємствах – 37,7 млн грн. Вчасно не отримали заробітну плату 3,1 тис. працівників економічно активних підприємств у середньому по 12164 грн кожен”, - зазначили у відомстві.

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Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах в травні цього року становила 353,5 тисяч людей. Розмір середньої заробітної плати одного штатного працівника- 10268 грн, що в 1,5 разу менше максимального показника по країні (м. Київ) та на 31,3% більше мінімального (Чернівецька область).

Що стосується міста Запоріжжя, то вчасно не отримали зарплату 1,7 тисяч працівників економічно активних підприємств.

Роботодавці у середньому винні 15412 гривень кожному своєму співробітнику.

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