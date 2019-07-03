Торецьк сьогодні буде з водою

Місто Торецьк на Донеччині сьогодні, 3 липня, буде з водою, аварію ліквідовано, є подача води по водогону, систему вже заповнюють.

Про це 3 липня повідомив на своїй сторінці у Facebook голова військово-цивільної адміністрації Торецька Ярослав Руденко.

«Вода надійшла до водопровідного вузла, набирається система, пізніше буде увімкнено опресування. Нагадую, вода «затрималась» через понижений тиск задля збереження цілісності водогону. Поламки були на непідконтрольній українській владі території», - написав він.

Раніше, 2 липня, Руденко писав, що знову на непідконтрольній українській владі території трапилася аварія на водогоні біля Горлівської фільтрувальної станції. «Це не наслідок воєнних дій. Режим тиші не потрібен. Попередньо роботи будуть тривати до вечора», - зазначав Руденко. А потім повідомляв, що виконання робіт по водогону закінчено, і почалась подача води.