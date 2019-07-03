Через "замінування" у Вінниці евакуювали понад дев'ять тисяч людей
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.
«Минулої доби вибухотехніки перевірили 33 об’єкти у Вінниці, повідомлення про замінування яких надійшло до поліції: 2 липня на електронну скриньку до поліції надійшло повідомлення про можливі вибухи у житлових будинках, дитячих садочках, торгових центрах, готелях та лікарнях міста», - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, перевірки ймовірно замінованих об’єктів та прилеглих до них територій працівниками вибухотехнічної та кінологічної служб поліції тривали до 21.00 . Небезпечні предметів правоохоронці не виявлені.
Під час перевірки було евакуйовані майже 9100 людей.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт), за що передбачено до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Фото: vn.npu.gov.ua