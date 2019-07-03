Негода в Україні: без світла - 525 населених пунктів, пошкоджені дахи, є постраждалі

В Україні станом на 7 годину 3 липня без світла залишаються 525 населених пунктів у 13 областях, пошкоджені дахи будинків, унаслідок падіння дерев постраждало четверо людей.

Про це повідомляє ДСНС України.

“Станом на 7 год. 3 липня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер, дощ, град) залишаються знеструмленими 525 населених пунктів у 13 областях, а саме: Дніпропетровська – 163, Чернігівська – 110, Вінницька – 57, Миколаївська – 41, Чернівецька – 38, Кіровоградська – 35, Донецька – 26, Луганська – 14, Запорізька – 12, Житомирська – 11, Сумська – 9, Черкаська – 6, Київська – 3”, - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Крім того, у Чернівецькій області 2 липня внаслідок повалення дерев постраждало дві людини. У 10 населених пунктах Хотинського та Кельменецького районів частково пошкоджено дахи близько 75 житлових будинків та 6 об’єктів соціальної сфери.

Також у Вінницькій області у 7 населених пунктах Томашпільського, Тульчинського та Чернівецького районів сталося повалення дерев. Частково пошкоджено дахи житлових будинків (кількість уточнюється) та 9 об’єктів соціальної сфери. Жертв та постраждалих немає.

Як інформують у відомстві, у Дніпропетровській області внаслідок пошкодження газопроводів припинено газопостачання у с. Новопілля (2200 абонентів), с. Жовте (86 абонентів) та у м. Кривий Ріг (19 абонентів). У м. Кривий Ріг частково пошкоджено дахи 36 житлових будинків та будинку культури. У м. Дніпро внаслідок падіння дерева на зупинку постраждало двоє людей.

Підрозділами ДСНС надавалась допомога у розчищенні автодоріг та територій від повалених дерев.

Місцевими органами влади вживаються заходи щодо ліквідації наслідків негоди.