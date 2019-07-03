Через негоду закриті шість КПП на українсько-молдовському кордоні

Шість контрольно-пропускних пунктів на північній ділянці українсько-молдовського кордону тимчасово призупинили роботу через зливи з градом та сильного вітру.

Про це поінформували в прес-службі Митного депертамента Молдови, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в РМ.

«Через негоду (ураганний вітер, зливи з градом) і відключення електроенергії Митна служба рекомендує уникати перетину кордону через митні пункти «Грименкеуць-Вашківці», «Бричани-Росошани», «Ларга-Клеменці», «Косеуць-Цекинівка», «Окниця» та «Бричани». Через відключення електроенергії неможливо користуватися інформаційними системами при перевірці документів під час перетину кордону», - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Додон сумнівається в процедурі призначення генерального прокурора Молдови

Митна служба просить громадян тимчасово утриматися від поїздок через згадані КПП, або скористатися іншими найближчими пунктами пропуску.