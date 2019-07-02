Пілота літака, що впав на Харківщині, госпіталізували

Пілота навчального реактивного літака Л-39, який катапультувався та впав на Чугуївщині Харківської області, госпіталізовано у військовий госпіталь, що на вулиці Культури в центральній частині Харкова.

Пілота навчального реактивного літака Л-39, який катапультувався та впав у Харківській області, госпіталізовано у військовий госпіталь у Харкові.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив представник інформагентства "АрмiяInform" майор Віталій Саранцев.

"Пілот - курсант 3-го курсу Харківського національного університету Повітряних сил ім.Кожедуба - госпіталізований у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону (Харків). Він у стресовому стані, але не в реанімації, а в палаті, під наглядом лікарів. Пілот контактний, спілкується , але ще не може розповідати про пережите. Фізично пілот не постраждав ", - зазначив Віталій Саранцев.

За його словами, лікарі поки не прогнозують його виписку.

"Щодо сьогоднішньої ситуації, то у пілота вже був досвід самостійних польотів, починаючи з 2 курсу, на легкомоторних літаках марки ХАЗ - з інструктором і самостійно. В цілому у нього 80 годин загального нальоту. На реактивному літаку він вже літав з інструктором, а сьогодні - самостійно", - додав Саранцев.

За його словами, у вузі створено спеціальну комісію для з'ясування причин події.

Як повідомляв Укрінформ, 2 липня на території Чугуївського військового аеродрому під час навчальних польотів впав літак Л-39. Зокрема, за даними Міноборони, виникла позаштатна ситуація, про яку пілот повідомив керівництву польотів, і було прийнято рішення про катапультування. Після катапультування і приземлення курсант самостійно вийшов на зв'язок і повідомив, що стан його здоров'я задовільний.

Тим часом літак. який впав у поле. загорівся. За попередніми даними, падіння сталося через відмову двигуна.